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تركيا تنفي اتهامات روسية بقصف مواقع للأكراد قرب تل أبيض

المصدر: دبي - قناة الحدث
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نفت مصادر عسكرية تركية الاتهامات بقصف مواقع قوات الحماية الكردية في تل أبيض قرب الحدود في اليومين الأول والثاني من اتفاق وقف إطلاق النار السوري.

ونقلت صحيفة "حريات" التركية عن مسؤولين عسكريين قولهم إنه لم يتم قصف أي موقع لقوات الحماية الكردية أو لتنظيم "داعش" على امتداد الحدود مع سوريا، بعكس اتهامات روسية سابقة وجهت لأنقرة.

فيما أعلن التحالف الدولي، الذي تقوده واشنطن، أنه نفذ غارات جوية متعددة استهدفت التنظيم قرب مدينة تل أبيض في اليوم الأول من الهدنة التي استثنت التنظيمات الإرهابية، ومن بينها داعش وجبهة النصرة.

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