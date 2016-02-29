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قوات النظام تستعيد طريقاً استراتيجياً لحلب من داعش

المصدر: العربية.نت
قوات الأسد بريف حلب "أرشيفية"
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قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن قوات النظام استعادت السيطرة على طريق يستخدمه جيش النظام للوصول إلى حلب من قبضة مسلحي تنظيم داعش، وهو خبر أكده إعلام النظام السوري.

وأضاف المرصد أن المعارك مستمرة بين قوات النظام ومسلحي التنظيم في المنطقة الواقعة جنوب شرقي محافظة حلب.

وأعلن التلفزيون النظام السوري أن قوات الحكومة تقوم بتطهير الطريق الذي يمر عبر بلدة خناصر من الألغام. واضطرت "الحكومة" لاستخدام طريق خناصر للوصول إلى حلب، لأن مقاتلي المعارضة يسيطرون على الطريق الرئيسي السريع المؤدي للمدينة الواقع إلى الغرب.

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