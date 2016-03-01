كيري: اتفقنا مع الروس على استهداف داعش والنصرة فقط

أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أمس الاثنين أنه اتفق مع نظيره الروسي سيرغي لافروف على ألا يناقشا انتهاكات مزعومة لخطة وقف العمليات العسكرية في سوريا وأن يكثفا العمل لوضع آلية لضمان أن أي ضربات جوية في سوريا ستقتصر على استهداف تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة".

ومتحدثا في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير، قال كيري إنه تحدث مع لافروف واتفقا على عدم الخوض في نقاش علني بشأن التقارير عن الانتهاكات من الجانبين.

وأضاف أن فرقا في جنيف والعاصمة الأردنية عمَّان ستتولى النظر في تلك التقارير.

وقال كيري: "سنبحث عن كل انتهاك مزعوم وسنعمل بشكل أكبر الآن على وضع آلية ستساعدنا لضمان أن المهام هي في الواقع مهام ضد النصرة أو مهام ضد داعش".

والجماعتان المتطرفتان لا يشملهما اتفاق وقف العمليات العسكرية الذي تقوده الولايات المتحدة وروسيا والذي أوقف إلى حد كبير القتال في سوريا منذ يوم السبت الماضي.