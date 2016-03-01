دي ميستورا: استئناف محادثات جنيف حول سوريا 9 مارس

أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا ستافان دي ميستورا اليوم الثلاثاء استئناف محادثات جنيف حول سوريا يوم 9 مارس.

وقال دي ميستورا إنه يجب على الولايات المتحدة وروسيا العمل على نجاح اتفاق وقف الاقتتال في سوريا، وإلا سيكون من الضروري تأجيل استئناف محادثات السلام.

ومنذ بدء تنفيذ الهدنة يوم السبت تبادلت الحكومة السورية والمعارضة الاتهامات بانتهاكه لكن مراقبين دوليين يقولون إن أعمال العنف تراجعت.

وقال دي ميستورا إنه إذا لم يحدث تقدم بشأن وقف الاقتتال وبشأن وصول المساعدات الإنسانية فقد يؤجل الجولة التالية من محادثات السلام "قليلا".

وتابع يقول "القرار بشأن ما إذا كانت ستجرى يوم الاثنين أو بعد ذلك بفترة قصيرة سيتخذ في الأيام القليلة القادمة بناء على التطورات على الأرض".

وأضاف "لا نريد أن تكون المناقشات في جنيف محادثات بشأن انتهاكات لوقف إطلاق النار.. نود أن تتصدى فعليا لجوهر كل شيء".