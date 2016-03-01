ردٌّ سوري عاصف على خامنئي: أنتَم شرٌّ من داعش

أصدر المجلس الإسلامي السوري بياناً يدين فيه تصريحات مرشد الثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي اتّهم فيها الشعب السوري بالكفر.

وقال البيان إنه تابع ما نشر على وسائل الإعلام من تصريحات لخامنئي قال فيها إن "إيران تقاتل الكفار في سوريا".

وجاء في البيان أن إيران "خدعت المسلمين" بشعاراتها التي تطلقها منذ ثورة الخميني. وقال إن المرشد الإيراني "سلك منهج التكفيريين" متسائلاً: "فبم يفترق هذا المرشد عن داعش؟".

ويضيف البيان قائلاً: "وإذا كان الدواعش حدثاء الأسنان، فالمرشد كبير القوم، فعلى هذا أنتم شرٌّ من داعش".

وتوجه البيان في مضمونه أيضاً، إلى الإيرانيين قائلاً: "إن المجلس الاسلامي السوري يخاطب الأحرار والشرفاء في إيران، فيقول لهم: إن هؤلاء الدجاجلة لن يغنوا عنكم من الله شيئاً".

وكان مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي قد قال إن إيران "تقاتل الكفار في سوريا" ("العربية.نت 25 فبراير 2016)، مضيفاً: "إن جنودنا يطلبون الإذن للقتال في جبهة الإسلام ضد الكفر في سوريا" على حد زعمه.