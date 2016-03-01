روسيا تطالب بإغلاق الحدود التركية السورية

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال كلمة ألقاها، في افتتاح الدورة الـ 31 لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة في جنيف إلى إغلاق الحدود التركية السورية لوقف تدفق المسلحين وإمداد الإرهابيين بالأسلحة حسب وصفه.

وقال لافروف: من الطبيعي ألا يكون هناك مكان للإرهابيين في اتفاق وقف إطلاق النار أو الحل السياسي، لأنهم بمبادئهم وإيديلوجيتهم يعارضون وجود الحضارة الإنسانية وبالتالي التخلص من النصرة وداعش يعتبر أساسي لضمان حقوق الإنسان، ومن الضروري لتحقيق ذلك إغلاق الحدود بين تركيا وسوريا لمنع تمويل وتغذية الإرهابيين الذين تصل إليهم الأسلحة والأموال عن طريق تركيا وحتى ضمن المساعدات الإنسانية".

وكان وزير الخارجية حذر من خطر تنامي استعمال داعش للأسلحة الكيمياوية، لافتاً إلى وجود واقع إرهابي كيمياوي قاس في الشرق الأوسط.