مباحثات عسكرية أميركية-روسية لتفادي أي حوادث في سوريا

أجرى مسؤولون من وزارة الدفاع الأميركية محادثات مع نظرائهم الروس أمس الاثنين في إطار سلسلة المناقشات الهادفة الى تجنب وقوع أية حوادث عسكرية بين البلدين في سوريا.

وتشن روسيا والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة حملتين عسكريتين في سوريا التي تمزقها الحرب، ويخشى مسؤولو البلدين من حدوث أي صدام بين مقاتلات الطرفين أو أية حوادث عسكرية أخرى.

وقال المتحدث الصحافي باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) بيتر كوك في بيان إن "الجانبين ناقشا الإجراءات لتعزيز سلامة العمليات بما في ذلك طرق تجنب الحوادث والمواجهات غير المقصودة بين قوات التحالف والقوات الروسية في أي وقت يقوم فيه الطرفان بعمليات في نفس المكان تقريبا".

وجرت المناقشات عبر دائرة تلفزيونية مغلقة في إطار "مذكرة التفاهم" التي تم التوصل إليها في اكتوبر.

وأضاف كوك: "بالتأكيد لا يوجد وقف للأعمال العدائية" ضد التنظيم المتطرف، في إشارة الى اتفاق وقف الأعمال العدائية الذي دخل يومه الثالث في سوريا والذي لا يشمل العمليات العسكرية ضد تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة".