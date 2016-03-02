صبرا يطالب روسيا وأميركا بإلزام جميع الأطراف بالهدنة

طالب رئيس المجلس الوطني السوري ونائب الوفد المفاوض إلى جنيف، جورج صبرا، الجانبين الروسي والأميركي بضرورة حث جميع الأطراف على الالتزام بالهدنة، متسائلا: ما فائدة الهدنة المعلنة إذا لم تطبق بشكل فعلي؟ جاء ذلك في لقاء مع قناة "الحدث".

هذا وأكدت وزارة الخارجية الروسية أن الهدنة في سوريا يجب تكون مفتوحة زمنيا، نافية ما أعلنته بعض الأطراف حول تحديد مدة الهدنة بأسبوعين.

وأعربت ماريا زاخاروفا الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية عن أملها في أن تبقى التصريحات الأمريكية حول وجود "خطة ب" بديلة للاتفاق الروسي - الأميركي حول وقف الأعمال العدائية في سوريا، كلاما فقط.

وأردفت الدبلوماسية الروسية قائلة "ندعو الشركاء الأمريكيين إلى الوفاء بالالتزامات التي أخذوها على عاتقهم".

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية الأميركية أنه من المبكّر الحكم بنجاح الهدنة في سوريا، وإن ما يسعى إليه المجتمع الدولي هو الالتزام بشكل كامل بوقف إطلاق النار.

لكن جون كيربي، المتحدث باسم الوزارة، قال إن واشنطن لم تـلحظ أي انتهاك كبير لوقف الأعمال العدائية في سوريا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

كيربي الذي أشاد بما سماه التراجع الملحوظ للعنف، أكد مواصلة الولايات المتحدة ضرباتها الجوية ضد مواقع داعش وجبهة النصرة .