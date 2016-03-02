أميركا: مخاوف من استخدام دمشق لأسلحة كيماوية

أعربت واشنطن، يوم الأربعاء، عن قلقها من احتمال استخدام النظام السوري أسلحة كيمياوية منذ وقف إطلاق النار في سوريا.

البيت الأبيض عبر أيضا عن قلقه حيال معلومات عن هجمات نفذها النظام السوري على مدنيين مستخدما القذائف المدفعية والدبابات.

وقال إن تلك الهجمات قد تكون نفذت قرب اللاذقية وحمص وحماة ودمشق.

كما سجلت الخارجية الأميركية تراجع الغارات الجوية على المدنيين في سوريا.

كما أعلن البيت الأبيض أن وقف الاقتتال في سوريا أدى إلى زيادة في المعونات الإنسانية التي توزع في البلاد.



وأضاف جوش إيرنست المتحدث باسم البيت الأبيض في تصريحه الصحافي اليومي: "وقف الاقتتال في سوريا يمكن أن يسمح بتدفق أكثر للمعونات الإنسانية للتجمعات السكانية التي تعاني من احتياج شديد".