أطفال سوريا عرضة لخطر الأمراض المنقولة بسبب المياه

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" مراراً من أن ملايين الأطفال في سوريا سيكونون عرضة لخطر الأمراض المنقولة عن طريق المياه بسبب تناقص لوازم المياه الصالحة للشرب هناك.



وسُجلت 105 آلاف و886 حالة إصابة بالإسهال الحاد منذ بداية عام 2015، إضافة إلى 1700 إصابة بالتهاب الكبد في فبراير العام الماضي.



وحذرت اليونيسيف أيضاً من أن منطقة دير الزور التي يسيطر عليها النظام وتنظيم "داعش" تواجه أخطار تفشي الأمراض بشكل مرتفع بعد أن لوثت مياه الصرف الصحي نهر الفرات الذي يعتمد السكان على إمدادات المياه منه.