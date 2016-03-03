الكهرباء تعود تدريجياً في المحافظات السورية

ذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن التيار الكهربائي يعود تدريجياً بعد انقطاعه في مختلف أرجاء سوريا اليوم الخميس، كما تعطلت خدمة الإنترنت جزئياً.



وأشارت إلى أن التيار الكهربائي يعود تدريجياً وسيستعاد بطاقته السابقة بحلول منتصف الليل، دون أن تذكر سبب الانقطاع.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مصدر في وزارة الكهرباء، في وقت سابق، قوله إن "التيار الكهربائي انقطع في جميع المحافظات"، لاقتاً إلى أن "ورشات الإصلاح بدأت بتحديد أسباب هذا الانقطاع المفاجئ لتتم معالجته على الفور".

وأكد شاهد من رويترز أن الكهرباء قطعت عن دمشق.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يراقب الصراع الدائر منذ 5 سنوات في البلاد، إن التيار الكهربائي قطع عن الغالبية العظمى من المحافظات.