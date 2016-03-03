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دي ميستورا: تقدم بالهدنة السورية لكن النجاح غير مضمون

المصدر: جنيف - فرانس برس
موفد الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا
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أشار موفد الأمم المتحدة إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، الخميس، إلى تقدم "واضح" بشأن الهدنة في سوريا، غير أن نجاحها ليس "مضموناً"، معلناً عن اجتماع لمجموعة العمل حول وقف الأعمال العدائية خلال النهار.

وقال دي ميستورا متحدثاً لوسائل الإعلام إن "الوضع الميداني يمكن تلخيصه بأنه هش. إن نجاح (وقف الأعمال العدائية) ليس مضموناً، لكن هناك تقدماً واضحاً، اسألوا السوريين" في ختام لقاء لمجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية.

كما أكد أيضاً أن الجولة التالية من المحادثات السياسية ستكون في التاسع من مارس، موضحاً أن بعض الأطراف قد تتأخر بضعة أيام.

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