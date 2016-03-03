رياض حجاب: نطالب بتدخل دولي لأن الهدنة على وشك الانهيار

شكك المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب بجدية النظام وحلفائه في توفير البيئة الملائمة للمفاوضات واستعدادهم للدخول في عملية انتقال سياسي.

كما نبه في بيان له إلى عدم التزام روسيا وإيران والنظام والميلشيات الحليفة بالهدنة على الإطلاق.

وأكد حجاب أن الهدنة على وشك الانهيار، داعيا إلى تدخلات دولية للحد من العنف الذي لم يتوقف ولردع الأسد عن جرائمه.

واتهم حجاب النظام وحلفاءه باستمرارهم في شن العمليات القتالية وارتكاب جرائم الحرب حتى اليوم، وقال إن روسيا قصفت مختلف المناطق السورية، على مرأى من لجان مراقبة الهدنة، من دون إدانة هذه الخروقات.

وأشار إلى أن المواد الغذائية لم تدخل إلا إلى بعض المناطق المحاصرة.

كما نبّه حجاب إلى قيام النظام وحلفائه بحشد القوات العسكرية والأسلحة خلال الهدنة.