فرنسا وبريطانيا تحثان الأسد وحلفاءه على احترام الهدنة

دعت فرنسا وبريطانيا حكومة النظام السوري وحليفتها روسيا لوقف الهجمات على مقاتلي المعارضة فورا، وقالتا إن على كل الأطراف أن تطبق اتفاق وقف الأعمال القتالية تطبيقا تاما، وأن تسمح بوصول المساعدات إلى المناطق المحاصرة دون تعطيل.

وجاء في بيان مشترك بعد قمة بريطانية فرنسية "نطالب كل الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان بما في ذلك روسيا والنظام السوري أن توقف فورا الهجمات ضد جماعات المعارضة المعتدلة".

وأضاف البيان أن كل الهجمات ضد المدنيين والعاملين في المجال الطبي يجب أن تتوقف وأن على النظام وحلفائه أن يوقفوا "مسيرتهم إلى حلب والتي تعرض احتمالات السلام للخطر وتهدد بتفاقم أزمة اللاجئين وتصب في مصلحة تنظيم داعش".