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مساعدات طبية تصل إلى معضمية الشام المحاصرة

المصدر: دبي - قناة العربية
مساعدات إنسانية سابقة إلى معضمية الشام (أرشيفية)
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دخلت قافلة مساعدات تابعة لمنظمة الصحة الدولية إلى مدينة معضمية الشام، التي تحاصرها قوات النظام في ريف دمشق.

وتضمنت القافلة إمدادات طبية، بالإضافة إلى المضادات الحيوية والمسكنات، تم تسليمها إلى العيادة الطبية الوحيدة في البلدة التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة في ظل تواصل حصار قوات الأسد لها.

وذكر مسؤولون في منظمة الصحة العالمية أنه تم منع قوافل مساعدات تابعة لها من الدخول إلى المدينة المحاصرة.

وقال عضو في المجلس المحلي للمدينة إن القافلة دخلت بعد إيقافها لمدة طويلة على أحد حواجز النظام على أطراف البلدة بحجة تفتيشها.

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