تركيا: حزب الله انتقل من انتهاك لبنان إلى انتهاك سوريا

أعلن نائب رئيس الوزراء التركي، نعمان قورتولموش، في مقابلة مع "العربية" أن السوريين يدفعون ثمن السياسات الأميركية المتقلبة في سوريا.

وفي هذا السياق، قال قورتولموش: "نحن لا نرى أن عملية وقف إطلاق النار قد نجحت 10%. توجد انتهاكات. ونحن نتمنى أن وقف إطلاق النار يتواصل حتى تتم مباحثات السلام، والشعب السوري هو الذي دفع ثمن السياسية الأميركية المتذبذبة في سوريا".

كما اتهم المسؤول التركي حزب الله اللبناني بمشاركته في أعمال إجرامية في سوريا وانتهاكه لسيادتها، مشيراً إلى أن "حزب الله في لبنان للأسف قد شارك في عمليات القتل داخل سوريا وذلك لا يمكن تبريره. لبنان عانى من الحرب الأهلية سنوات طويلة والآن يبحث عن الاستقرار. وسوريا الآن تعاني من الحرب الأهلية وتبحث عن الاستقرار. ونجد أن حزب الله انتقل من الأراضي اللبنانية للأراضي السورية للمشاركة في الحرب الأهلية. وهذا أمر لا يمكن قبوله ويعد انتهاكاً لحرمة سوريا".