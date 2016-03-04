فرنسا: انتخابات أبريل في سوريا "استفزازية وغير واقعية"

وصف الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، الجمعة، تنظيم انتخابات في سوريا في أبريل المقبل كما أعلنت دمشق، بأنه "فكرة استفزازية" و"غير واقعية إطلاقا".

وقال هولاند خلال استقباله المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، في باريس، إن "فكرة إجراء انتخابات قريبا في سوريا ليست فكرة استفزازية فحسب، بل ستكون غير واقعية إطلاقا".

وكان قد صدر بيان رسمي عن الرئاسة السورية لتحديد ما يسمى موعد الانتخابات النيابية.

وحدد الأسد الانتخابات في 13 أبريل، فيما كانت آخر انتخابات برلمانية شهدتها البلاد في عام 2012. وهي تجرى كل أربعة أعوام.

من جهته قال رياض نعسان آغا، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية، لقناة "العربية"، إن هذا الإعلان يأتي كالتغريد خارج السرب، فكيف يمكن لرأس النظام السوري أن يحدد موعداً لانتخابات في بلد يغرق في الحرب.

وتابع أن هذا الإعلان ليس أكثر من محاولة لإشغال الناس، وأن الإعلان يعني أن الأسد لا يفكر بالهدنة والمفاوضات، إذ إنه من المفروض أن تتم هذه الانتخابات حوالي الشهر السادس إذا ما تم الوصول إلى نتيجة في المفاوضات المزمع عقدها.