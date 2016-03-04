قصف مدفعي تركي على مواقع لـ"داعش" شمال حلب

قصفت القوات المسلحة التركية مجدداً مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء أن القوات التركية استخدمت مدافع الـ"هاوتزر" المتمركزة على حدودها لقصف أهداف لتنظيم "داعش" في شمال محافظة حلب السورية.

ودخلت هدنة مؤقتة هشة تدعمها تركيا حيز التنفيذ في سوريا الأسبوع الماضي، غير أنها لا تشمل المناطق التي يسيطر عليها تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة".

وهذه هي المرة الثانية في غضون أسبوع التي تعلن فيها تركيا قصف مواقع لتنظيم "داعش"، بعد أكثر من شهر من عدم ورود تقارير عن استهداف تركيا لجماعات متطرفة.

ففي 28 فبراير قصفت تركيا ستة مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا 41 مرة، بحسب ما قال مسؤول حكومي الأسبوع الحالي.

وكانت المدفعية التركية أطلقت النار على أهداف التنظيم في سوريا والعراق بعد تفجير انتحاري في وسط اسطنبول في يناير.

وقصف الجيش التركي مواقع الميليشيات الكردية في سوريا هذا الشهر، وقال إن ذلك كان رداً على نيران أطلقتها تلك الميليشيات.