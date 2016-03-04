لأول مرة منذ بدء الهدنة.. طائرات حربية تضرب دوما

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات حربية تضرب مشارف دوما شمال شرقي دمشق للمرة الأولى منذ سريان الهدنة.

وقال رامي عبد الرحمن مدير المرصد إنه لم يُعرف على الفور جنسية الطائرات. وأضاف أيضا أنه لم ترد تقارير عن وقوع خسائر في الأرواح.

من جهته، شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، على عدم وجود علاقة بين قرار وقف إطلاق النار وبدء المحادثات السورية.

وأكد لافروف في حديث له أن قرار الهدنة غير متعلق بأي إطار زمني، مشيراً إلى أنه جزء من الاستراتيجية المعتمدة من قبل مجلس الأمن، حيث سيعمل وقف إطلاق النار وتوصيل المعونات الإنسانية على تعزيز العملية السياسية.

وعلى خط موازٍ، اتهمت المعارضة السورية الميدانية قوات النظام بمواصلة انتهاك اتفاق وقف إطلاق النار.

كما اعتبر جيش الإسلام أن الحرب لم تتوقف في سوريا.