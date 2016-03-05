أنس العبدة رئيساً للائتلاف السوري المعارض

انتخب الائتلاف الوطني السوري أنس العبدة رئيسا له بعد خالد الخوجة الرئيس السابق.

وانطلقت عملية انتخاب رئيس جديد لـ"الائتلاف الوطني السوري" لقوى الثورة والمعارضة، و23 اسما آخر هم الأمين العام والنواب الثلاثة للرئيس و19 عضوا للهيئة السياسية، اليوم السبت في مدينة إسطنبول التركية، وذلك بعد تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع، تم خلاله تكليف هيثم المالح بمهام رئيس الائتلاف، بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق للائتلاف خالد خوجة في 27 الشهر الماضي.

وظهر تياران في الائتلاف، الأول يدعو إلى التمديد لخالد خوجة، وتأجيل الانتخابات شهراً واحداً بسبب الظروف السياسية الصعبة، فيما رفض التيار الثاني هذا الطرح وطلب إجراء انتخابات فوراً، كون النظام الداخلي للائتلاف لا يسمح بالتمديد، فتم التوافق على تكليف المالح برئاسة الائتلاف لمدة أسبوع ريثما تجري عملية التوافق على رئاسة وهيئة سياسية جديدة أو الذهاب لانتخابات.

وأنس العبدة من مواليد دمشق سنة 1967، درس الجيولوجيا في جامعة اليرموك بالأردن، وحصل على الماجستير في الجيوفيزياء، ثم انتقل إلى بريطانيا وعمل في الإدارة التقنية هناك.

أسس العبدة حركة العدالة والبناء من لندن بوصفها حركة سورية معارضة لنظام بشار الأسد، وأصبح العبدة رئيساً لإعلان دمشق في المهجر.

وكثف الرئيس الجديد جهوده لتوحيد المعارضة السورية، فكان من مؤسسي المجلس الوطني السوري، ثم عضواً في الأمانة العامة للمجلس الوطني، كما شارك في تأسيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، ثم انتخب عضواً في الهيئة السياسية للائتلاف الوطني، واليوم رئيسا له.