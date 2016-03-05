المعارضة السورية تسيطر على معبر التنف الحدودي مع العراق

سيطرت فصائل مسلحة معارضة سورية، مساء الجمعة، على منفذ التنف الحدودي بريف حمص الجنوبي الشرقي، عند الحدود السورية العراقية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن هؤلاء المسلحين دخلوا الأراضي السورية من الأردن، حيث تم تدريبهم قبل أن يتوجهوا إلى التنف التي يسيطر على الجانب العراقي منها تنظيم "داعش".

وكان التنظيم سيطر في مايو 2015 على تدمر والتنف، آخر معبر حدودي مع العراق كان بيد قوات النظام السوري.

وأجبرت الغارات الجوية للتحالف الذي تقوده واشنطن تنظيم "داعش" على الانسحاب من الجانب السوري من المعبر، ما سهل تقدم الفصائل المعارضة المسلحة، بحسب مدير المرصد رامي عبدالرحمن.

وعلى باقي الحدود السورية العراقية لا يزال تنظيم "داعش" يسيطر على معبر البوكمال الاستراتيجي بريف دير الزور الذي يربط مدينتي البوكمال السورية والقائم العراقية. وتسيطر قوات كردية على معبر اليعربية إلى الشمال من البوكمال.

وكانت القوات الكردية انتزعت من تنظيم "داعش" في صيف 2015 معبر تل ابيض على الحدود السورية التركية.