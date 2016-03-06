بالفيديو.. انشقاق المئات عن "داعش" في ريف حلب

أعلن فصيل فيلق الشام أنه سهّل وأمّن انشقاق مئات من عناصر داعش السابقين في ريف حلب الشمالي، مشيرا إلى أن تصدعات كبيرة تجري في صفوف التنظيم المتطرف، وأنه يتفاوض مع مجموعات عدة للانسلاخ عن داعش وتأمين وصولهم إلى مناطق معارضة، وفق ترتيبات خاصة.

وتشكل فيلق الشام في مارس الماضي، وفك ارتباطه بجيش الفتح لاحقاً.

وفي وقت سابق قصفت القوات المسلحة التركية مجدداً مواقع لتنظيم "داعش" في سوريا، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية الجمعة الماضية.

وأفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية للأنباء أن القوات التركية استخدمت مدافع الـ"هاوتزر" المتمركزة على حدودها لقصف أهداف لتنظيم "داعش" في شمال محافظة حلب السورية.

ميدانياً خرجت تظاهرات في عدة مدن سورية، بينها معرة النعمان ردد خلالها المشاركون شعارات مناهضة للنظام، كما أكدوا أن خروجهم هو للتذكير بأهداف الثورة.

كما رصدت كاميرا "العربية" مظاهرات خرجت في كل من درعا البلد والجيزة ونوى وبصرى الشام وداعل ومعربة وجاسم، للمطالبة بإسقاط نظام الأسد.