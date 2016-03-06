تركيا تعتقل مهربين وتمنع 120 لاجئاً من الإبحار لليونان

تمكنت السلطات التركية من اعتقال اثنين من المهربين قاما بنقل ما لا يقل عن 120 لاجئا سوريا إلى ساحل بحر إيجة في اليونان.

وبحسب شهود عيان تحدثوا لوكالة "رويترز"، فإن قوات الشرطة احتجزت هذه المجموعة من اللاجئين، ومعظمهم من النساء والأطفال، ونقلتهم إلى أحد الشواطئ الواقعة قبالة جزيرة ليسبوس اليونانية، حيث تم نقلهم فيما بعد بحافلة إلى مدينة إزمير التركية الساحلية.

وتمكن أحد المهربين من الفرار بينما قام الضباط بسحب نحو ست حافلات صغيرة قادها المهربون إلى الساحل.

وفي تطور منفصل، ذكرت وسائل إعلام أن تركيا أغلقت آخر معبر كان مفتوحا على الحدود مع سوريا أمام كل أنواع العبور ما عدا قوافل المساعدات الإنسانية والسوريين الراغبين في المغادرة.

ولم يذكر التقرير الذي أذيع على محطة "سي. إن. إن تورك" سببا لقرار إغلاق معبر جيلفيجوزو في إقليم خطاي بجنوب تركيا المواجه لمعبر باب الهوا على الجانب السوري.