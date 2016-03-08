لبنان..مركز طبي في البقاع يمنح الرعاية للاجئات السوريات

ضج المركز الطبي الجديد، الذي دشنته منظمة "أطباء بلا حدود"، بنساء سوريات لجأن إليه بهدف رعايتهن وأسرهن. وتم تجهيز المركز في مجدل عنجر قرب الحدود السورية لدعم اللاجئات بشكل مجاني.

وقد منح المشفى، وهو الخامس في منطقة البقاع اللبنانية، فرصة للنازحات السوريات ليس فقط للرعاية الصحية بل قدم أيضاً التوعية في مجال تنظيم الأسرة ورعاية الأطفال.

من جهتها، سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ولادة 70 ألف طفل سوري منذ بدء الأزمة في سوريا رغم التهجير وشح الموارد والعجز في تغطية نفقات المنظمات الدولية.

كما تمنح الأمم المتحدة 75% من رعاية الأمومة للاجئين المسجلين فيها، بالتعاون مع مستشفيات شريكة. ورغم هذا يمثل المركز الجديد ضمانة لكثيرات حرمن من الدعم الحكومي اللبناني العام الماضي.