اجتماع أميركي أوروبي الأحد في باريس حول سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان مارك إيرولت، أن اجتماعاً سيعقد الأحد المقبل في باريس حول سوريا بمشاركة وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا قبل استئناف محادثات السلام في جنيف.

وسيبحث الوزراء مدى صمود الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ منذ الـ27 من الشهر الماضي، وما إذا كانت الأمور تتقدم بشكل يشجع المعارضة على العودة إلى المفاوضات، وفق تصريحات إيرولت.

كما أشار الوزير الفرنسي إلى أن الأوروبيين سيطلبون من واشنطن المشاركة عن كثب في مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار في سوريا للتأكد من أن الغارات الروسية المستمرة تستهدف فقط تنظيم "داعش" وجبهة النصرة وليس مقاتلي المعارضة المعتدلة.