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باريس تلقي تحية للمرأة السورية

المصدر: باريس - عمار عبدربه
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‫قدمت بلدية باريس ورئيسة بلديتها، آن إيدالغو وجمعية "سوريا حرية"، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق المرأة، أمسية تحت عنوان "تحية للمرأة السورية" تضمنت ندوات ومشاركات وأغاني وقصائد كتبتها أو أدتها نساء سوريات‬.

وحضر الحفل، إلى جانب رئيسة بلدية باريس عدد من المبدعات السوريات، من الكاتبة سمر يزبك، والصحفية هالة قضماني، والباحثة بسمة قضماني، والشاعرات مرام مصري ورنا زيد، ‬والمغنية رشا رزق، وعدد من الممثلات الفرنسيات اللواتي قرأن عدداً من النصوص السورية المترجمة للفرنسية منهن ناومي كوشر وساندرين كلاراك وغارانس كلاڤل.

وكانت الأمسية في قلب الـ"أوتيل دوڤيل" أو مقر رئاسة بلدية باريس العريق وحضره عدد من الشخصيات السورية وعدد من الفرنسيين والسوريين المهتمين بشؤون المرأة وأخبار سوريا.

رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو رئيسة بلدية باريس آن إيدالغو
ساندرين كلاراك ساندرين كلاراك
ناومي كوشير ناومي كوشير
سمر يزبك وفاروق مردم بيك وبسمة قضماني سمر يزبك وفاروق مردم بيك وبسمة قضماني
مرام مصري مرام مصري
آن إيدالغو آن إيدالغو
رشا رزق رشا رزق
رنا زيد وغارانس كلافيل رنا زيد وغارانس كلافيل

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