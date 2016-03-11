دي ميستورا: انتخابات الرئاسة في سوريا خلال 18 شهراً

نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الجمعة عن مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا قوله إن سوريا ستجري انتخابات رئاسية في غضون 18 شهراً.

وقال دي ميستورا لوكالة الإعلام الروسية في مقابلة إن وقت انطلاق الانتخابات سيطرح في أحدث جولات محادثات السلام المقرر أن تعقد في14 مارس في جنيف.

يذكر أن المتحدث باسم الهيئة العليا السورية للمفاوضات رياض نعسان آغا كان أعرب الأحد عن استغرابه من موقف دي ميستورا بشأن الانتخابات، الذي قال إنها ستتم مناقشتها في جنيف، حيث أوضح أغا في لقاء مع قناة "الحدث" أن مثل هذا الطرح من قبل دي ميستورا سوف يعطِّل المفاوضات، وربما سيؤثر على المعارضة بعدم الذهاب إلى جنيف. وشدد على أن الأهم في هذه المرحلة هو البحث في هيئة حكم انتقالية وليست الانتخابات.