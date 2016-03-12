آلاف السوريين يتظاهرون في "جمعة تجديد العهد"

خرج آلاف السوريين في مظاهرات جابت المدن والبلدات والقرى أمس بعد صلاة الجمعة، في جمعة سمّوها "تجديد العهد"، هتفوا فيها بإسقاط النظام والمحافظة على مبادئ الثورة السورية.

وهتف المتظاهرون بشعارات الثورة السورية "الحرية والكرامة وإسقاط النظام"، وجابوا معظم المناطق التي تقع تحت سيطرة المعارضة.

وتحت شعار "جمعة تجديد العهد"، وثق ناشطون خروج تظاهرات لأحرار تلبيسة بريف حمص دعت إلى إسقاط النظام و إخراج المعتقلين وفك الحصار عن المدن المطوقة.

المظاهرات الحاشدة عمت بلدات ريف دمشق التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة مثل دوما وسقبا كما انتفضت أحياء القابون وجوبر الدمقشية إضافة إلى حماة ودرعا.

ورفع المتظاهرون لافتات نادت بالإفراج عن معتقلين ورحيل الأسد والاستمرار على نهج الثورة إضافة إلى "تجديد العهد" باستمرار الثورة السورية حتى تحقيق أهدافها.

وفي حلب وريفها خرج المئات في مظاهرات منددين بما صفوه بالعدوان الروسي وطالبوا برحيل النظام.

وسرعان ما تحولت الاحتجاجات السلمية إلى مواجهات مع عناصر من "جبهة النصرة" التي اقتحمت المظاهرات في معرة النعمان بريف إدلب، بهدف إنزال علم الثورة.