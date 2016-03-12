الغد السوري.. تجمع معارض جديد برئاسة الجربا

شهدت القاهرة مساء الجمعة إطلاق تيار الغد السورى برئاسة أحمد الجربا كتجمع معارض سوري جديد يسعى لحل الأزمة السورية بآليات واضحة وحاسمة اساسها وقف نزيف الدم السوري وعودة المهجرين إلى البلاد وتعميرها من الخراب والدمار الذي طالها على مدى الخمس سنوات الماضية.

في تصريحات للصحافيين قال الجربا رئيس تيار الغد السوري إن التيار الجديد سيجمع العدد الأكبر من القوى السياسية السورية المنسجمة حول أهداف محددة، موضحا أن وحدة سوريا خط أحمر، وأن التيار يمد يده لكل المعارضة السورية.

أضاف الجربا أن أعضاء تيار الغد يؤيدون ما تم التوصل إليه في جنيف 1، وإن كان لم يستبعد وجود جناح مسلح للتيار على الأراضي السورية.

وشدد على عدم بقاء بشار الأسد في أي سيناريو للتسوية في سوريا، مؤكدا أنه لا حديث الآن عن المستقبل قبل وقف نزيف الدماء وعودة المهجرين إلى وطنهم.

وشارك في الاجتماع الأول لتيار الغد السوري نزيه النجاري ممثلا عن وزير الخارجية المصري سامح شكري، والقيادى الفلسطيني وعضو المجلس التشريعي محمد دحلان، ومدير مكتب إقليم كردستان العراق ورئيس المجلس الكردي السوري إبراهيم برو، بالاضافة إلى مندوبين عن تيار المستقبل اللبناني وعن سمير جعجع.