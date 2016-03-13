المسلط: المعارضة لا تفكر حاليا بالانسحاب من المفاوضات

أكد المتحدث باسم الهيئة العليا للتفاوض، سالم المسلط، اليوم الأحد، أن وفد المعارضة لا يفكر حالياً بالانسحاب من مفاوضات جنيف حتى لو أصر الطرف الآخر على رفض مناقشة قضية مصير بشار الأسد.

ونفى المسلط وجود أي خلافات بين المعارضة والمبعوث الأممي ستافان دي ميستورا حول جدول الأعمال، معتبراً أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح.

وقال سالم المسلط للصحافيين فور وصوله جنيف اليوم إن المعارضة تتطلع لبدء المفاوضات يوم الاثنين لبحث تشكيل هيئة حكم انتقالية لها صلاحيات تنفيذية تشمل صلاحيات الرئيس الذي قال إنه لن يضطلع بأي دور في المرحلة الحالية أو في أي مرحلة.

وأعرب المسلط عن أمله في التوصل لحل في أقرب وقت وإنهاء سفك الدماء.