النصرة تحتجز العشرات من أفراد الجيش السوري الحر بإدلب

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، أن "جبهة النصرة" اقتحمت مقرات "الفرقة 13" من الجيش السوري الحر، وصادرت أسلحتها خلال معركة الليلة الماضية في إدلب، شمال غربي سوريا.

وقال رامي عبدالرحمن، مدير المرصد، إن "جبهة النصرة" احتجزت أيضا العشرات من مقاتلي "الفرقة 13"، وهي إحدى الجماعات المعارضة التي تلقت مساعدات عسكرية أجنبية من بينها صواريخ أميركية مضادة للدبابات.

وقالت "الفرقة 13"، التي يتزعمها القيادي البارز أحمد السعود، على "تويتر": "داهمت جبهة النصرة جميع مقراتنا وسلبت السلاح والعتاد"، لكنها لم تكشف عن المزيد من التفاصيل.

واتهم بيان لـ"جبهة النصرة" الفرقة بمهاجمة بعض قواعدها في محافظة إدلب. وقال البيان: "في خطوة غير متوقعة... فوجئ الجميع بفصيل (الفرقة 13) يقتحم مقرات جبهة النصرة في مدينة معرة النعمان". وأشار البيان إلى اعتقال عدد من مقاتلي الجبهة.