سوريا.. حركة أحرار الشام تسقط طائرة حربية للنظام

أسقطت حركة أحرار الشام الإسلامية، يوم السبت، طائرة حربية تابعة للنظام السوري في محافظة حماة في وسط البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد السوري، رامي عبدالرحمن، إن "حركة أحرار الشام أطلقت صاروخين حراريين على طائرة حربية للنظام السوري كانت تحلق فوق قرية كفرنبودة" الواقعة تحت سيطرة الفصائل المقاتلة في ريف حماة الشمالي.

وأشار إلى أن "صاروخا واحدا فقط أصاب الطائرة التي سقطت في مناطق واقعة تحت سيطرة النظام في محافظة حماة، إلا أن مصير طاقمها لا يزال مجهولا".

وتناقلت صفحات مؤيدة للنظام على وسائل التواصل الاجتماعي أن قائد الطائرة وهي من طراز "ميغ 21" نجح في الخروج بأمان وأنقذته قوات النظام على الأرض.

وهذه ليست المرة الأولى التي تسقط فيها الفصائل الإسلامية والمقاتلة طائرات حربية تابعة للنظام السوري. كما أن تنظيم داعش أسقط في يناير 2015 طائرة حربية لقوات النظام فوق دمشق، ما أسفر عن مقتل قائدها.