الكرملين: يجب عدم وضع "مهل لا أساس لها" بمحادثات سوريا

قال ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، اليوم الاثنين، إن روسيا تعتقد أن من المهم ألا يضع أي جانب مشارك في محادثات سوريا "مهلا لا أساس لها".

وقال بيسكوف في مؤتمر هاتفي مع الصحافيين رداً على سؤال عن توقعات روسيا بشأن محادثات جنيف: "بلا شك من المهم الآن أن يكون هناك أوسع تمثيل ممكن وألا يخرج أي طرف المفاوضات عن مسارها".

وأضاف: "من المهم الآن أن تمثل جميع القوى السياسية في سوريا وجميع قطاعات المجتمع السوري ومنها بالطبع الأكراد ومن المهم ألا يضع أي مشارك في محادثات سوريا مهلاً لا أساس لها".

وتابع بيسكوف: "نتفهم أن ذلك لن يكون سهلاً لكننا بالتأكيد نأمل في نهاية الأمر الأخذ في الاعتبار الخطوات الإيجابية التي شهدناها في الشؤون السورية منذ بداية وقف القتال وأن يقود ذلك بخطوات صغيرة إلى تحقيق نتائج إيجابية".