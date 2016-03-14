المعارضة السورية تتهم "النصرة" بسرقة أسلحة خفيفة وذخيرة

قال قيادي من المعارضة السورية المسلحة، اليوم الاثنين، إن جبهة النصرة استولت على أسلحة خفيفة وذخيرة من جماعته في شمال غرب سوريا، لكنها لم تتمكن من الاستيلاء على أي صواريخ مضادة للدبابات من طراز تاو.

وأكد أحمد السعود، قائد جماعة الفرقة 13 قائلا "النصرة لم تأخذ إلا أسلحة خفيفة وذخيرة. ومستودعاتنا كلها بخير ماعدا مستودعا واحدا أخذوه. التاو كله سليم والهاونات (المورتر) كلها سليمة".

وأضاف المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس الأحد، أن الجبهة استولت على قواعد وأسلحة من بينها صواريخ مضادة للدبابات أميركية الصنع من الفرقة 13 التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر.

واتهمت الجبهة مقاتلي المعارضة بشن هجمات مباغتة على قواعدها في بلدة معرة النعمان بمحافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وقالت إن بعض مقاتليها احتجزوا.