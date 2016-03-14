دي ميستورا يطلق محادثات جنيف.. "هذه هي لحظة الحقيقة"

أطلق المبعوث الأممي لسوريا، ستيفان دي ميستورا، اليوم الاثنين، رسمياً محادثات السلام السورية في جنيف، مؤكداً: "هذه هي لحظة الحقيقة".

وأكد دي ميستورا أنه إذا لم يلمس رغبة في التفاوض سيحيل المسألة السورية إلى مجلس الأمن.

وشدد على أن "المفاوضات ستشمل كل الأطراف، ويجب منح كل السوريين فرصة لسماع أصواتهم".

واعتبر دي ميستورا في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة أن "الانتقال السياسي في سوريا هو النقطة الأساس" لكل القضايا التي ستتم مناقشتها خلال مفاوضات جنيف، مشيرا إلى أن "جدول الأعمال قد وضع".

وأوضح أنه يهدف "لعقد ثلاث جولات من المحادثات السورية، ونأمل حينها في التوصل إلى خارطة طريق واضحة إن لم يكن اتفاقا".