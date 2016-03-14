رئيس وفد الأسد: لا يوجد شيء اسمه "مرحلة انتقالية"

في تصريح جديد آخر يُظهر انعدام أي جدية لدى النظام السوري إزاء إنجاح عملية جنيف، نفى بشار الجعفري، رئيس وفد النظام التفاوضي في مؤتمر صحافي عقده في جنيف، وجود شيء يدعى "مرحلة انتقالية"، وشدد الجعفري على تصريحات وزير خارجية النظام الذي رفض فيها أي حديث عن مستقبل الأسد.

وتبدأ اليوم الاثنين جولة جديدة من المفاوضات يشارك فيها ممثلون للنظام السوري والمعارضة في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تزامناً مع دخول النزاع السوري عامه السادس.

وأوضح الموفد الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، قبل يومين أن المفاوضات ستتركز على ثلاث مسائل، هي تشكيل حكومة جامعة، ووضع دستور جديد، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية برعاية الأمم المتحدة في مهلة 18 شهراً تبدأ مع انطلاق المفاوضات الاثنين.

وأكد دي ميستورا نهاية الشهر الماضي أمام مجلس الأمن الدولي أن المطلوب لا يزال التوصل إلى "عملية انتقال سياسي" في سوريا.