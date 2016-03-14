روسيا: مستعدون للتنسيق مع التحالف لطرد "داعش" من الرقة

نقلت وكالة "انترفاكس" الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن موسكو مستعدة للتنسيق مع التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا لطرد تنظيم "داعش" من الرقة.

ونقلت الوكالة عن لافروف خلال مقابلة مع تلفزيون "آر.إي.إن" قوله: "نحن مستعدون لتنسيق تحركاتنا مع الأميركيين لأن الرقة في الجزء الشرقي من سوريا والتحالف الأميركي في الأساس... يعمل هناك".

وتابع: "ربما ليس سراً إذا قلت إنه في مرحلة ما اقترح الأميركيون تقسيم العمل: أن يركز سلاح الجو الروسي على تحرير تدمر بينما يركز التحالف الأميركي بدعم روسي على تحرير الرقة".