سوريا.. النظام يراوغ ويرفض بحث فترة انتقالية بالمفاوضات

بعد لقاءات ترحيبية أجراها مع وفد النظام ووفد المعارضة بعد وصولهما إلى جنيف، قال المبعوث الأممي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، إن اللقاءات الرسمية في إطار محادثات السلام ستبدأ صباح اليوم الاثنين.

وقال دي مستورا إن الوفود وصلت بالفعل، واللقاءات التي أجريتها اليوم هي ترحيبية حتى الآن، التقيت بوفد الحكومة كما بوفد المعارضة، نحن نحضر في الوقت الحالي جدول أعمال المحادثات، وستبدأ اللقاءات الرسمية اليوم، وخلال الأيام القادمة ستتوضح أكثر مزيد من التفاصيل حول المحادثات وأجوائها.

وفي تصريح جديد يُظهر انعدام أي جدية لدى النظام السوري إزاء إنجاح عملية جنيف، نفى بشار الجعفري، رئيس وفد النظام التفاوضي في مؤتمر صحافي عقده من جنيف، وجود شيء يدعى مرحلة انتقالية، وشدد الجعفري على تصريحات وزير خارجية النظام الذي رفض فيها أي حديث عن مستقبل الأسد.