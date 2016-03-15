المعارضة السورية: نطالب بحكومة انتقالية ذات سلطات كاملة

أعلن المعارض السوري جورج صبرا، في مؤتمر صحافي بجنيف، الثلاثاء، أن المعارضة قدمت إلى المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا وثيقة بشأن حكومة انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة.

وفي وقت سابق نقلت وكالة الإعلام الروسية عن سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات التي تمثل المعارضة السورية في محادثات جنيف قوله، اليوم الثلاثاء، إن المعارضة ليست ضد "المحادثات المباشرة مع الحكومة السورية".

ونسبت الوكالة إلى المسلط قوله "لسنا ضد بدء محادثات مباشرة".

وأعرب سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات السورية عن أمله بأن يدفع أصدقاء سوريا باتجاه إنجاح محادثات جنيف. وشدد على رفض بقاء الأسد، قائلاً "نحمل معنا قرار الشعب السوري الرافض لبقاء الأسد في المستقبل".

وعن إعلان روسيا انسحاب قواتها جزئياً من سوريا قال المسلط للصحفيين في جنيف:" إن سحب القوات الروسية يمكن أن يساعد في وضع نهاية لدكتاتورية بشار الأسد وجرائمه". وأضاف:" نتمنى أن نرى إيجابية تلك الخطوة بتطبيقها على الأرض"، مشدداً على أنه لا يمكن التنجيم بما يحمله بوتين في عقله. وتابع: "نتمنى أن تكون العلاقة جيدة مع الشعب الروسي ونأمل بتصحيح الخطأ الفادح الذي ارتكبته روسيا في سوريا".

وأشار إلى أن المعارضة تطالب بانسحاب كامل لكافة الجيوش والميليشيات الأجنبية.

إلى ذلك، أكد وفد المعارضة السورية في جنيف على أن المعارضة بمختلف أطيافها تؤكد على وحدة التراب السوري.

