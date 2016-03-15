تقدم لقوات النظام في محيط تدمر

قصفت مروحيات روسية الثلاثاء مواقع لتنظيم داعش في محيط مدينة تدمر في وسط سوريا غداة إعلان موسكو سحب الجزء الأكبر من قواتها من البلاد، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد "إن مروحيات روسية ومقاتلات يرجح أنها روسية تقصف مواقع داعش في محيط تدمر في محافظة حمص"، مشيرا الى أن قوات النظام السوري حققت تقدما لتصبح على بعد أربعة كيلومترات من المدينة الأثرية.

يأتي هذا في وقت بدأت الدفعة الأولى من المقاتلات الروسية تنسحب من قاعدة حميميم في اللاذقية، بعد يوم من إعلان الرئيس الروسي الانسحاب الجزئي لقواته من سوريا.

