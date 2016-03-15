جبهة النصرة: سنشن هجوماً في سوريا خلال 48 ساعة

أعلن قيادي ميداني في جبهة النصرة، ذراع تنظيم القاعدة في سوريا، لوكالة فرانس برس أن الجبهة ستشن هجوما في البلاد خلال 48 ساعة، وذلك بعد ساعات على إعلان روسيا سحب الجزء الأكبر من قواتها من سوريا.

وقال القيادي "هزيمة الروس واضحة، وخلال 48 ساعة ستبدأ الجبهة هجوما في سوريا" من دون تحديد المكان الذي سيشهد الهجوم.

وأضاف القيادي "هناك عمل عسكري بإذن الله، الروس انسحبوا لسبب واحد وصريح لأن النظام خذلهم، ولم يحافظ على المناطق التي سيطر عليها، وليس هناك جيش وميليشياته مرهقة"، مشيرا إلى أنه "من دون الطيران الروسي لكنا الآن في (مدينة) اللاذقية".

وتأتي هذه التصريحات غداة إعلان موسكو أن "المهمات الرئيسية المطلوبة من القوات المسلحة قد أنجزت. وتم الاتفاق على سحب القسم الأكبر من القوات الجوية الروسية".

وبدأت روسيا في 30 أيلول/سبتمبر حملة جوية دعما للعمليات العسكرية لجيش النظام، وقالت إنها تستهدف تنظيم داعش و"مجموعات إرهابية" أخرى، في حين اتهمتها دول الغرب وفصائل مقاتلة باستهداف المجموعات "المعتدلة" أكثر من تركيزها على الإرهابيين.

ومنذ بدء التدخل الروسي، حققت قوات النظام تقدما ملحوظا في محافظات عدة بينها اللاذقية في غرب البلاد وذلك بعد سلسلة نكسات عسكرية.

وتقاتل قوات النظام منذ مدة في ريف اللاذقية الشمالي مقاتلي جبهة النصرة وحلفائها بهدف استعادة الريف الشمالي وبالتالي تمكين سيطرتها على كافة المحافظة الساحلية.