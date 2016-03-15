شاهد DNA.. انسحاب روسيا وإعلام حزب الله

يناقش الإعلامي اللبناني نديم قطيش في حلقة اليوم الثلاثاء من برنامجه DNA تداعيات القرار الروسي المفاجئ بالانسحاب من سوريا.

ويتناول قطيش التغطية المنحازة لإعلام حزب الله لكافة مراحل العملية العسكرية الروسية في سوريا التي استمرت أكثر من 5 أشهر.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة "الحدث"، القناة الشقيقة لـ"العربية"، وقناة "المستقبل" اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويعرض على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.