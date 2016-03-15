كيري: نشهد أفضل فرصة لتحقيق السلام في سوريا

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري اليوم الثلاثاء إن أمام العالم فرصة قد تكون الأفضل لإنهاء الأزمة السورية الدائرة منذ خمس سنوات نظرا للانسحاب الروسي المزمع واستئناف محادثات السلام في جنيف.

وقال كيري للصحافيين إنه يخطط للسفر الأسبوع القادم إلى روسيا للاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين لبحث الأزمة السورية.

بدأت روسيا سحب معداتها العسكرية من سوريا، حسب ما أعلنت وزارة الدفاع، الثلاثاء، بعد ساعات على إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، سحب القسم الأكبر من القوات الروسية من هذا البلد.

وصرحت الوزارة في بيان أن "تقنيين بدأوا بتحضير الطائرات لرحلات طويلة المدى إلى قواعدها في روسيا"، مضيفة أن القوات العسكرية تقوم بتحميل معدات وتجهيزات على متن هذه الطائرات.

وكان بوتين أعلن مساء الاثنين أن بلاده مستعدة لسحب القسم الأكبر من قواتها العسكرية المنتشرة في سوريا منذ 30 سبتمبر، وذلك بعد أسبوعين على بدء العمل بوقف إطلاق النار.

وجاء القرار الروسي في اليوم الأول من انطلاق المحادثات غير المباشرة في جنيف حيث التقى الموفد الدولي ستيفان دي ميستورا كبير مفاوضي وفد النظام السوري بشار الجعفري.

