المعارضة السورية تنتظر تنفيذ الانسحاب الروسي على الأرض

أعلن سالم المسلط، المتحدث باسم الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من المعارضة السورية، الاثنين، أن المعارضة تريد التحقق من تنفيذ القرار الروسي "على الأرض" بعد إعلان موسكو نيتها سحب الجزء الأكبر من قواتها من سوريا.

وقال المسلط للصحافيين في جنيف "لا بد من أن نتحقق من طبيعة هذا القرار وما المقصود به"، مضيفاً "إذا كان هناك قرار بسحب القوات (الروسية) فهذا قرار إيجابي ولا بد من أن نرى ذلك على الأرض".

وقال المسلط نتمنى أن تنتقل موسكو لطرف الشعب السوري، مشيراً إلى أن المفاوضات في جنيف ستبدأ غدا بشكل غير مباشر.