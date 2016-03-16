لأول مرة.. أنباء عن مفاوضات سورية "مباشرة" بجنيف

في آخر تطورات المباحثات السورية في جنيف، أفاد موفد الحدث أن هناك حديثاً يدور حول إمكانية تحول المحادثات غير المباشرة بين وفدي المعارضة والنظام إلى مباشرة.

يأتي ذلك في وقت سلم فيه كل من الوفدين لموفد الأمم المتحد إلى سوريا ستافان دي ميستورا، ما وصف برؤيتهما لحل الأزمة التي دخلت عامها السادس.

هذا.. وأكدت المعارضة السورية على لسان عضو الوفد السوري المعارض جورج صبرا من جنيف أن الوثيقة التي قدمت لدي ميستورا ترسم الخطوط العريضة للحل.

كما أكد على موقف المعارضة المنادي بضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي، كاملة الصلاحيات استناداً للقرارات الأممية.