عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية العرب و العالم سوريا

لأول مرة.. أنباء عن مفاوضات سورية "مباشرة" بجنيف

المصدر: العربية.نت
وفد المعارضة السورية في جنيف
رابط مختصر

في آخر تطورات المباحثات السورية في جنيف، أفاد موفد الحدث أن هناك حديثاً يدور حول إمكانية تحول المحادثات غير المباشرة بين وفدي المعارضة والنظام إلى مباشرة.

يأتي ذلك في وقت سلم فيه كل من الوفدين لموفد الأمم المتحد إلى سوريا ستافان دي ميستورا، ما وصف برؤيتهما لحل الأزمة التي دخلت عامها السادس.

هذا.. وأكدت المعارضة السورية على لسان عضو الوفد السوري المعارض جورج صبرا من جنيف أن الوثيقة التي قدمت لدي ميستورا ترسم الخطوط العريضة للحل.

كما أكد على موقف المعارضة المنادي بضرورة تشكيل هيئة حكم انتقالي، كاملة الصلاحيات استناداً للقرارات الأممية.

كلمات دالّة

#مفاوضات سوريا, #جورج صبرا, #المعارضة السورية, #دي ميستورا, #جنيف

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر