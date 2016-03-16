السعودية: نأمل أن يجبر انسحاب روسيا الأسد على التنازل

اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريح للصحفيين في الرياض اليوم الأربعاء أن الانسحاب الجزئي للقوات الروسية من سوريا خطوة إيجابية للغاية. وأضاف أنه يأمل أن يجبر هذا بشار الأسد على تقديم تنازلات.

وتابع الجبير أن المملكة تأمل في أن يسهم الانسحاب الروسي في تسريع وتيرة العملية السياسية التي تستند إلى إعلان جنيف 1 وأن يجبر نظام الأسد على تقديم التنازلات اللازمة لتحقيق الانتقال السياسي.

ورداً على تكهنات تتردد في سوق النفط عن "صفقة كبرى" تتعلق بسياسة النفط السعودية والسياسة الخارجية لروسيا نفى الجبير وجود مثل هذه الصفقة.