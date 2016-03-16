روسيا تلوح بـ"عصا التسوية" في وجه الأسد وحزب الله

في وقت تواصل فيه روسيا سحب عدد من مقاتلاتها في سوريا اعتبرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية في تقرير نشرته اليوم الأربعاء أن الانسحاب الروسي المفاجئ هزّ مفاوضات السلام الجارية في جنيف، وسبب توتراً لنظام الأسد وحلفائه في المنطقة ولاسيما ميليشيات حزب الله.

الصحيفة ذكرت أن القرار اتخذ على ما يبدو من دون التشاور مع الأسد، وأن الانسحاب شكل ضغطاً كبيراً على الأسد من أجل التوصل إلى تسوية أو اتفاق لتقاسم السلطة مع المعارضة.

ورأت واشنطن بوست أن الخطوة خلقت ارتياحاً أميركياً، إذ يعتزم جون كيري السفر إلى موسكو الأسبوع المقبل لبحث الانسحاب وخيارات عملية الانتقال السياسي في سوريا.

وفي الداخل الروسي، رأت الصحيفة أن قرار بوتين فسر على أنه سيعطي مجالا أكبر للحراك الدبلوماسي.

أما في لبنان فنقلت الصحيفة عن مسؤول في ميليشيات حزب الله صدمة الميليشيات من القرار الروسي وتخوفها من أن تدفع ثمن الانسحاب الروسي من سوريا.