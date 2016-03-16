سوريا.. مقتل 16 طفلاً داعشياً في معارك الحسكة

أفادت شبكة سوريا مباشر بمقتل 16 طفلاً ما دون الثامنة عشرة في معارك تنظيم داعش الأخيرة مع قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الحسكة شمال شرقي البلاد.

وأفاد مصدر للشبكة أن تنظيم داعش يجند الأطفال مقابل رواتب مغرية مستغلا الظروف المادية الصعبة للأهالي وذلك لسد النقص البشري الذي يعانيه نتيجة فرار عدد كبير من عناصره وازدياد عدد القتلى.

ويتم تدريب هؤلاء الأطفال في معسكرات خاصة ومن ثم الزج بهم في ساحات المعارك مع بقية المقاتلين.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، صوراً لقتلى عناصر التنظيم ومن بينهم أطفال لاتتجاوز أعمارهم السادسة عشرة، كما بث التنظيم تسجيلاً مصوراً لأحد الأطفال يودع والده قبل تفجير نفسه في إحدى السيارات المفخخة.