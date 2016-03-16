مستشارة الأسد: القوات الروسية المنسحبة يمكن أن تعود

قالت مستشارة رئيس النظام السوري بثينة شعبان إن القوات الروسية قد تعود إلى سوريا بعد انسحابها. وأوضحت شعبان في تصريحات إعلامية أن سحب روسيا جزءا من قواتها لا يعني أنها لا يمكن أن تعود.

وقالت شعبان في تصريحاتها إن القرار الروسي اتخذ بالتشاور مع الأسد، ورفضت في الربط بينه وبين أي ضغوط قد تكون مورست على الأسد لتقديم تنازلات سياسية.

وعززت تصريحات مستشارة رئيس النظام السوري ما أثير من شكوك حول مصداقية موسكو في إعلان سحب قواتها.

فالولايات المتحدة ورغم إعلانها بأن هناك مؤشرات أولية على أن روسيا تنفذ قرارها بسحب قواتها من سوريا، إلا أن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست قال إنه من المبكر جداً تحديد تأثيرات هذا القرار على موقف النظام التفاوضي.

بدورها، أبدت بريطانيا شكوكها حول القرار الروسي بالانسحاب، حيث دعا وزير الخارجية فيليب هاموند إلى عدم الاشادة بقرار بوتين المفاجيء.