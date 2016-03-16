مفوضية اللاجئين تدعو لاستقبال 400 ألف شخص

صرح مفوض اللاجئين في الأمم المتحدة فيليبو غراندي أمس عن ترأسه لاجتماع جنيف الذي سيدعو فيه المجتمع الدولي إلى استقبال 10% من اللاجئين السوريين أي ما يعادل 400 ألف لاجئ جديد.

وأكد غراندي أن الدول المجاورة لسوريا، تركيا ولبنان والأردن، تعاني مع تدفق اللاجئين الذي أدى فيما بعد إلى نشوء أزمة إنسانية وسياسية في أوروبا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تتباطأ في استقبال اللاجئين حيث أن الرئيس الأميركي باراك أوباما كان قد أمر باستقبال 10 آلاف لاجئ أثناء إعلان ميزانية عام 2016 إلا انها لم تستقبل سوى 1115 فقط.